Варвара Ивановна
Место рожденияКурская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1928
Отец ребёнка: Жиляков Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиляков Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиляков Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Жиляков Александр Егорович
Отец ребёнка: Жиляков Егор Андреевич
Смерть
Неизвестно