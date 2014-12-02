Аникин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1939
Дата смерти02.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939
Отец: Аникин Михаил Иванович
Мать: Аникина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1966
Сын: Аникин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Аникина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Мария Ивановна
Смерть
02.12.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область