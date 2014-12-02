Аникин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1939

Дата смерти

02.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939

Отец: Аникин Михаил Иванович

Мать: Аникина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аникина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1966

Сын: Аникин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Аникина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Мария Ивановна

Смерть
02.12.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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