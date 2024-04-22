Ситников Перфилий Семёнов
Место рожденияд. Вострежанское, Ухтымская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Ситников Перфил Семенович (Кировский Госархив) Метрическая книга Глазовского правления села Ухтымское трех Святительской церкви ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Ситникова Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ситникова Матрёна Перфилова
Мать ребёнка: Ситникова Мелания Антоновна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ситникова Мелания Антоновна
Смерть
Неизвестно