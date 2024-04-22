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Ситников Перфилий Семёнов

Место рождения

д. Вострежанское, Ухтымская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ситников Семён Евстафьиевич

Мать: Ситникова Пелагея Андреевна

Ситников Перфил Семенович (Кировский Госархив) Метрическая книга Глазовского правления села Ухтымское трех Святительской церкви ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Мелания Антоновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ситников Филип Перфилов

Мать ребёнка: Ситникова Мелания Антоновна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ситникова Матрёна Перфилова

Мать ребёнка: Ситникова Мелания Антоновна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ситников Андрей Перфилов

Мать ребёнка: Ситникова Мелания Антоновна

Смерть
Неизвестно

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