Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Артемьевна

Анна Артемьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

24.01.1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Егор Максимович

Отец ребёнка: Максим Денисович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Алексей Максимович

Отец ребёнка: Максим Денисович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Денисович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Денисович

Смерть
24.01.1773
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close