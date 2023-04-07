Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти24.01.1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Егор Максимович
Отец ребёнка: Максим Денисович
Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732
Сын: Алексей Максимович
Отец ребёнка: Максим Денисович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Денисович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Денисович
Смерть
24.01.1773