Маргун Екатерина Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бруй Константин
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бруй Владимир Константинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Яскевич (Бруй) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2018
г.Несвиж (деревня Студёнки)