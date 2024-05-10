Маргун Екатерина Викентьевна 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маргун Екатерина Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруй Константин

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бруй Владимир Константинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Яскевич (Бруй) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2018
г.Несвиж (деревня Студёнки)

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