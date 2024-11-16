Лумбин Петр Петрович 17.12.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лумбин Петр Петрович

Место рождения

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

17.12.1858 ст.

Дата смерти

27.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1858 ст.

Отец: Лумбин Петр Минин

Мать: Лумбина (Макарова) Мария Иванова

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Демобилизация
Неизвестно
Уволенный в запас минер. В МК ща 1901 год - отставной матрос.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева

Рождение ребёнка
13.08.1890 ст.

Дочь: Лумбина Сосана Петрова

Мать ребёнка: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.12.1892 ст.

Сын: Лумбин Павел Петров

Мать ребёнка: не указана

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
03.11.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Лумбина Анна Петрова

Мать ребёнка: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемник
10.08.1901
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемник у Марии Михайловой Лумбиной - дочери Михаила Петрова Лумбина и Екатерины Андреевой.
Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Лумбин Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Родился у д. Другой реки Петра Петрова Лумбина и Епистилии Варфоломеевой.
Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Лумбина (Гашина) Марфа Диомидова

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
27.12.1910
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В 53 года от чахотки.

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