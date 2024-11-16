Лумбин Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения17.12.1858 ст.
Дата смерти27.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1858 ст.
Демобилизация
Неизвестно
Уволенный в запас минер. В МК ща 1901 год - отставной матрос.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1890 ст.
Дочь: Лумбина Сосана Петрова
Мать ребёнка: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева
Рождение ребёнка
14.12.1892 ст.
Сын: Лумбин Павел Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева
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Рождение ребёнка
1897
Дочь: Лумбина Анна Петрова
Мать ребёнка: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева
Восприемник
10.08.1901
Восприемник у Марии Михайловой Лумбиной - дочери Михаила Петрова Лумбина и Екатерины Андреевой.
Рождение ребёнка
24.10.1901
Мать ребёнка: Лумбина (Горшкова) Эпистилия Варфоломеева
Родился у д. Другой реки Петра Петрова Лумбина и Епистилии Варфоломеевой.
Бракосочетание
06.02.1905
Смерть
27.12.1910
В 53 года от чахотки.