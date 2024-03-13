Черепанова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
09.09.1976

Сын: Черепанов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Черепанов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
17.05.1983

Сын: Черепанов Артем Михайлович

Отец ребёнка: Черепанов Михаил Ильич

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