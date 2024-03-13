Черепанова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1976
Сын: Черепанов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Черепанов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
17.05.1983
Сын: Черепанов Артем Михайлович
Отец ребёнка: Черепанов Михаил Ильич