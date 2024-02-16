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Коренюк Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коренюк Алексей Романович

Мать: Коренюк Евдокия Даниловна

Бракосочетание
15.02.1908 ст.

Жена: Коренюк Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.

Дочь: Коренюк Анна Александровна

Мать ребёнка: Коренюк Екатерина Михайловна

Круглая, Антроповская волость, Тюменский уезд
ГА в г. Тобольске, плёнка 2385097, стр. 59 https://clck.ru/38rof4
Рождение ребёнка
24.05.1914

Дочь: Коренюк Феодора

Мать ребёнка: Коренюк Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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