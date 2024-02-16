Коренюк Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1910 ст.
Дочь: Коренюк Анна Александровна
Мать ребёнка: Коренюк Екатерина Михайловна
Круглая, Антроповская волость, Тюменский уезд
ГА в г. Тобольске, плёнка 2385097, стр. 59 https://clck.ru/38rof4
Рождение ребёнка
24.05.1914
Дочь: Коренюк Феодора
Мать ребёнка: Коренюк Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно