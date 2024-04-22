Новицкая/Хмелевская (Шавельская) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1895
Дата смерти11.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1895
Бракосочетание
?.01.1918
Супруг(-а): Всеволод Николаевич Хмелевский
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
05.02.1923
Дочь: Маркова Татьяна Всеволодовна
Отец ребёнка: Хмелевский Всеволод Николаевич
Sofia, Sofia City Province, Bulgaria
Развод
1935
Развод
1935
Супруг(-а): Всеволод Николаевич Хмелевский
Смерть
11.01.1981
Jackson Township, Ocean County, NJ, United States