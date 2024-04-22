Новицкая/Хмелевская (Шавельская) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новицкая/Хмелевская (Шавельская) Мария Георгиевна

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

13.03.1895

Дата смерти

11.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1895

Отец: Шавельский Георгий Иванович

Мать: Шавельская Ираида Мефодьевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
?.01.1918

Муж: Новицкий Георгий Исаакович

Супруг(-а): Всеволод Николаевич Хмелевский
Бракосочетание
1918

Муж: Хмелевский Всеволод Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1923

Дочь: Маркова Татьяна Всеволодовна

Отец ребёнка: Хмелевский Всеволод Николаевич

Sofia, Sofia City Province, Bulgaria
Развод
1935

Муж: Хмелевский Всеволод Николаевич

Развод
1935

Муж: Новицкий Георгий Исаакович

Супруг(-а): Всеволод Николаевич Хмелевский
Смерть
11.01.1981
Jackson Township, Ocean County, NJ, United States
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