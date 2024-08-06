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Тихомирова Надежда Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1919 ст.

Дочь: Тихомирова Вера Александровна

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Иванович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.57 оп.13 д.59 лист 297об-298 17 августа 1937 выдано св-во №140892
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Тихомирова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Иванович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Известно из похозяйственной книги
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тихомирова Любовь Алекснадровна

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Иванович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Тихомирова Александра Александровна

Отец ребёнка: Тихомиров Александр Иванович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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