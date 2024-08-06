Тихомирова Надежда Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1919 ст.
Дочь: Тихомирова Вера Александровна
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Иванович
ГАКО ф.57 оп.13 д.59 лист 297об-298 17 августа 1937 выдано св-во №140892
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Тихомирова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Иванович
Известно из похозяйственной книги
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тихомирова Любовь Алекснадровна
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Тихомирова Александра Александровна
Отец ребёнка: Тихомиров Александр Иванович
Смерть
Неизвестно