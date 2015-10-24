Садриев Ильгиз Хайдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриев Ильгиз Хайдарович

Место рождения

п.Аксёново Альшеевский район БАССР

Дата рождения

05.06.1948

Дата смерти

24.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1948

Отец: Садриев Хайдар Азнабаевич

Мать: Садриева Минибиян Садертдиновна

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
24.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
?.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Рождение ребёнка
1982

Сын: Садриев Руслан Ильгизович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Смерть
24.10.2015
п.Аксёново Альшеевский район РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п.Аксёново Альшеевский район РБ РФ
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