Садриев Ильгиз Хайдарович
Место рожденияп.Аксёново Альшеевский район БАССР
Дата рождения05.06.1948
Дата смерти24.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1948
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
24.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
?.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Рождение ребёнка
1982
Сын: Садриев Руслан Ильгизович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Смерть
24.10.2015
п.Аксёново Альшеевский район РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п.Аксёново Альшеевский район РБ РФ