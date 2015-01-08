Шатько Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатько Ксения Алексеевна

Шатько Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2013 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2015

Отец: не указан

Мать: Шатько Анастасия Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close