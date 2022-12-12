Мисюра Николай Никодимович
Место рождения
Дата рождения05.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895
Отец: Мисюра Никодим Васильевич
Мать: Мисюра Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1922
Сын: Мисюра Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мисюра Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
16.11.1923
Мать ребёнка: Мисюра Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
05.09.1924
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Мисюра Устинья Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мисюра Устинья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно