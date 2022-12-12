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Мисюра Николай Никодимович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

05.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1895

Отец: Мисюра Никодим Васильевич

Мать: Мисюра Варвара Ивановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.12.1922

Сын: Мисюра Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мисюра Устинья Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.11.1923

Сын: Мисюра Савва Николаевич

Мать ребёнка: Мисюра Устинья Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.09.1924

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Мисюра Устинья Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисюра Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мисюра Устинья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисюра Устинья Стефановна

Смерть
Неизвестно
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