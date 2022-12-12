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Талышева Антонина Степановна
Талышева Антонина Степановна
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
10.02.1950
Пол
Женский
Отец
Талышев Степан Григорьевич
1919 г.р.
Мать
Слёзкина Лидия Денисовна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1950
Отец:
Талышев Степан Григорьевич
Мать:
Слёзкина Лидия Денисовна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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