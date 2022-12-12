Талышева Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалышева Антонина Степановна

Талышева Антонина Степановна

avatar

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

10.02.1950

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1950

Отец: Талышев Степан Григорьевич

Мать: Слёзкина Лидия Денисовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close