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Максаков Егор Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Максаков Тимофей Емельянов

Мать: Максакова Ефимия Михайлова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Максаков Николай Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Максаков Василий Егорович

Мать ребёнка: Максакова Авдотья(Евдокия) Тимофеева

Брасово, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Максаков Михаил Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Егорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Максаков Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Авдотья(Евдокия) Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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