Максаков Егор Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1851
Сын: Максаков Василий Егорович
Мать ребёнка: Максакова Авдотья(Евдокия) Тимофеева
Брасово, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Егорова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Максаков Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно