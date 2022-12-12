Ермолаева Тамара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаева Тамара Евгеньевна

Ермолаева Тамара Евгеньевна

avatar

Место рождения

Славянское, Полесский, Калининградская область

Дата рождения

19.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1968

Отец: Ермолаев Евгений Георгиевич

Мать: Ермолаева Нина Васильевна

Славянское, Полесский, Калининградская область
Образование
?.06.1985
Валмиера, Valmieras novads
Окончила Валмиерская 2 средняя школа
Образование
?.04.1987
Рига, Rīga
Рижский учётно-кредитный техникум 01.09.1985-04.1987
Место жительства
?.02.1988
Калининград, город Калининград, Калининградская область
02.1988-11.1989 Калининград
Бракосочетание
19.01.1990

Муж: Таянович Анатолий Арсентьевич

Рождение ребёнка
18.12.1991

Сын: Таянович Артур Анатольевич

Отец ребёнка: Таянович Анатолий Арсентьевич

Валмиера, Valmieras novads
Развод
07.02.2002

Муж: Таянович Анатолий Арсентьевич

Валмиера, Valmieras novads
Гражданство
2002
Валмиера, Valmieras novads
Гражданство Латвии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close