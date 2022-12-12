Ермолаева Тамара Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1968
Образование
?.06.1985
Окончила Валмиерская 2 средняя школа
Образование
?.04.1987
Рига, Rīga
Рижский учётно-кредитный техникум 01.09.1985-04.1987
Место жительства
?.02.1988
Калининград, город Калининград, Калининградская область
02.1988-11.1989 Калининград
Бракосочетание
19.01.1990
Рождение ребёнка
18.12.1991
Сын: Таянович Артур Анатольевич
Отец ребёнка: Таянович Анатолий Арсентьевич
Развод
07.02.2002
Гражданство
2002
Гражданство Латвии