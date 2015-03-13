Беденашвили Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беденашвили Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Вшивкова Александра Яковлевна

Смерть
1996
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