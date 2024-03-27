Степанов (Синюкова) Александра Евдокимовна
Место рожденияд. Куршево, Рязанской обл.
Дата рождения1912
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
д. Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.10.1932
Дочь: Митина Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Степанов Алексей Акимович
д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1947
Сын: Степанов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Степанов Алексей Акимович
г.Владимир
Смерть
1975
г. Владимир