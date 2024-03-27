Степанов (Синюкова) Александра Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов (Синюкова) Александра Евдокимовна

Степанов (Синюкова) Александра Евдокимовна

Место рождения

д. Куршево, Рязанской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Синюков Евдоким Трофимович

Мать: Синюкова Мария Константиновна

д. Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.10.1932

Дочь: Митина Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Степанов Алексей Акимович

д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1947

Сын: Степанов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Степанов Алексей Акимович

г.Владимир
Смерть
1975
г. Владимир
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close