Семкина Наталья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1926
Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1930
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
11.06.1936
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
07.10.1939
Дочь: Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно