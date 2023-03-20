Семкина Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семкина Наталья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1926

Сын: Семкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
10.06.1930

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
11.06.1936

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
07.10.1939

Дочь: Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Семкин Семен Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семкин Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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