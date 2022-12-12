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Кадочников Василий Иванович

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Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.02.1875

Дата смерти

09.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1875

Отец: Кадочников Иван Петрович

Мать: Кадочникова Татьяна Федоровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
28.02.1875
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники села Дуван крестьяне: Семен и девица Акилина Федоровы Денисовы
Рождение ребёнка
01.11.1900

Дочь: Чугина Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кадочников Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Кадочников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: Чернышева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна

Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кадочников Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна

Образование
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Лукия Саввовна

Смерть
09.10.1967
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
http://maps.google.com/?q=55.43927763888889,59.42532347222222
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