Кадочников Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1875
Дата смерти09.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1875
Крещение
28.02.1875
Восприемники села Дуван крестьяне: Семен и девица Акилина Федоровы Денисовы
Рождение ребёнка
01.11.1900
Дочь: Чугина Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кадочников Петр Васильевич
Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна
Рождение ребёнка
28.07.1906
Сын: Кадочников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна
Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1912
Дочь: Чернышева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кадочников Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Кадочникова Лукия Саввовна
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1967
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
http://maps.google.com/?q=55.43927763888889,59.42532347222222