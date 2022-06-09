Михалкина (Савченко) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкина (Савченко) Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1958

Дата смерти

09.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1958

Отец: Савченко Александр Иванович

Мать: Савченко Валентина Гурьевна

Бракосочетание
03.02.1979

Муж: Михалкин Валерий Борисович

Рождение ребёнка
09.08.1980

Сын: Михалкин Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Михалкин Валерий Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1983

Сын: Михалкин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Михалкин Валерий Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.06.2022
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