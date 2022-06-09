Михалкина (Савченко) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1958
Дата смерти09.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1958
Бракосочетание
03.02.1979
Рождение ребёнка
09.08.1980
Сын: Михалкин Максим Валерьевич
Отец ребёнка: Михалкин Валерий Борисович
Рождение ребёнка
17.08.1983
Сын: Михалкин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Михалкин Валерий Борисович
Смерть
09.06.2022