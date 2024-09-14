Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1908 ст.
Дата смерти09.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1937
Сын: Киндибаев (Кропачев) Юрий Мухамедьянович
Отец ребёнка: Елкин ?
Рождение ребёнка
06.01.1943
Дочь: Ренжина (Киндибаева) Нина Мухамедьяновна
Отец ребёнка: Киндибаев Мухамедьян
Рождение ребёнка
31.12.1944
Дочь: Перминова (Киндибаева) Галина Мухамедьяновна
Отец ребёнка: Киндибаев Мухамедьян
Бракосочетание
08.01.1945
Муж: Киндибаев Мухамедьян
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киндибаев Мухамедьян
Смерть
09.02.1981