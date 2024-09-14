Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндибаева (Кропачева) Агриппина (Аграфена) Николаевна

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Место рождения

Малых Ключей, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.06.1908 ст.

Дата смерти

09.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908 ст.

Отец: Кропачев Николай Васильевич

Мать: Кропачева (Синкина) Прасковья Кондратьевна

Малых Ключей, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Киндибаев (Кропачев) Юрий Мухамедьянович

Отец ребёнка: Елкин ?

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1943

Дочь: Ренжина (Киндибаева) Нина Мухамедьяновна

Отец ребёнка: Киндибаев Мухамедьян

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1944

Дочь: Перминова (Киндибаева) Галина Мухамедьяновна

Отец ребёнка: Киндибаев Мухамедьян

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1945

Муж: Киндибаев Мухамедьян

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киндибаев Мухамедьян

Смерть
09.02.1981

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