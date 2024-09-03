Шехирев Лука Иванов
Место рожденияд.Алымка Уватской волости
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Шехирев Иван Ермолаев
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Медведева (Шехирева) Степанида Лукина
Мать ребёнка: Шехирева (Тальнишная) Аграфена Максимова
Смерть
Неизвестно