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Шехирев Лука Иванов

Место рождения

д.Алымка Уватской волости

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Шехирев Иван Ермолаев

Мать: Шехирева Анисья Артамонова

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева (Тальнишная) Аграфена Максимова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Медведева (Шехирева) Степанида Лукина

Мать ребёнка: Шехирева (Тальнишная) Аграфена Максимова

Смерть
Неизвестно

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