Нягу Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нягу Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2001

Отец: ?

Мать: Нягу Алена

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