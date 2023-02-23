Роганов Николай Михайлов
Место рождениядеревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
29.03.1868
Дочь: Ирина Николаева
Мать ребёнка: Роганова Мария Игнатьева
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роганова Мария Игнатьева
Смерть
Неизвестно