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Роганов Николай Михайлов

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Место рождения

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Рождение ребёнка
29.03.1868

Дочь: Ирина Николаева

Мать ребёнка: Роганова Мария Игнатьева

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роганова Мария Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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