Аталыков Иоанн Петрович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Аталыков Макарий Иоаннович
Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Аталыков Симеон Иоаннович
Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Зоя Иоанновна
Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Китайкина Параскева Иоанновна
Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна
Смерть
1907