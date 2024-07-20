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Аталыков Иоанн Петрович

Место рождения

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1869

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Аталыков Петр Леонтьевич

Мать: Аталыкова Екатерина Николаевна

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
1892

Жена: Аталыкова Параскева Иаковлевна

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1893

Сын: Аталыков Макарий Иоаннович

Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1894

Сын: Аталыков Симеон Иоаннович

Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Зоя Иоанновна

Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1896

Сын: Аталыков Михей Иоаннович

Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Китайкина Параскева Иоанновна

Мать ребёнка: Аталыкова Параскева Иаковлевна

Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
1907
Зенково, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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