Аграфена (Агрипина) Никифоровна
Место рождения
Дата рождения20.06.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1845 ст.
Отец: Никифор Григорьевич
Мать: Евдокия Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-VST7?i=17&wc=QP27-B86%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433144&cc=1931806
Бракосочетание
18.01.1865 ст.
Муж: Ефим Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-K8VF?i=35&wc=QPSY-62Q%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605492&cc=1931806
Смерть
Неизвестно