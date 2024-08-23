Аграфена (Агрипина) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена (Агрипина) Никифоровна

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.06.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

Вычислено 1816 г.р.

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1845 ст.

Отец: Никифор Григорьевич

Мать: Евдокия Петровна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-VST7?i=17&wc=QP27-B86%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433144&cc=1931806
Бракосочетание
18.01.1865 ст.

Муж: Ефим Тимофеевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-K8VF?i=35&wc=QPSY-62Q%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605492&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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