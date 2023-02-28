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Лобов Федор Семенович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: Лобова Матрена Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Лобова Феодосия Антоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лобов Иван Федорович

Мать ребёнка: Лобова Феодосия Антоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Лобова Феодосия Антоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Лобова Феодосия Антоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Лобов Авраамий Федорович

Мать ребёнка: Лобова Анна Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Лобова Анна Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобова Феодосия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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