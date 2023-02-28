Лобов Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: Лобова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Лобова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лобов Иван Федорович
Мать ребёнка: Лобова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Лобова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Лобова Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Лобова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Лобова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно