Толкачев Филипп Архипович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Толкачев Архип Потапович
Мать: Толкачева Евфимия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Толкачева Любовь Филипповна
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Толкачева Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Толкачева Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Толкачев Пармений Филиппович
Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно