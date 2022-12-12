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Толкачев Филипп Архипович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Толкачев Архип Потапович

Мать: Толкачева Евфимия

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Толкачева Любовь Филипповна

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Толкачева Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Толкачев Нил Филиппович

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Толкачева Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Толкачев Пармений Филиппович

Мать ребёнка: Толкачева Евфимия Захаровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Евфимия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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