Шиловская (Маслова) Мария Савельевна
Место рождениядеревня Горская
Дата рождения18.07.1900
Дата смерти29.09.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1900
Отец: Маслов Савва Силин
деревня Горская
Рождение ребёнка
14.07.1924
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Шиловский Филипп Степанович
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
09.05.1927
Сын: Шиловский Николай Филиппович
Отец ребёнка: Шиловский Филипп Степанович
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Смолина Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Шиловский Филипп Степанович
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
20.10.1934
Сын: Шиловский Аркадий Филиппович
Отец ребёнка: Шиловский Филипп Степанович
починок Поникшонский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1979
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: повешение