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Шиловская (Маслова) Мария Савельевна

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Место рождения

деревня Горская

Дата рождения

18.07.1900

Дата смерти

29.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1900

Отец: Маслов Савва Силин

Мать: Маслова Анна Христофорова

деревня Горская
Рождение ребёнка
14.07.1924

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Шиловский Филипп Степанович

починок Поникшонский
Рождение ребёнка
09.05.1927

Сын: Шиловский Николай Филиппович

Отец ребёнка: Шиловский Филипп Степанович

починок Поникшонский
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Смолина Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Шиловский Филипп Степанович

починок Поникшонский
Рождение ребёнка
20.10.1934

Сын: Шиловский Аркадий Филиппович

Отец ребёнка: Шиловский Филипп Степанович

починок Поникшонский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Филипп Степанович

Смерть
29.09.1979
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: повешение
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