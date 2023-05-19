Протопопов Ефрем Иванов
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Домника Ефремова
Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Борисова
Бракосочетание
13.07.1765
Рождение ребёнка
1768
Сын: Протопопов Илья Ефремович
Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
писец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно