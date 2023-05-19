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Протопопов Ефрем Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Домника Ефремова

Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Борисова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
13.07.1765

Жена: Протопопова Прасковья Борисова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Протопопов Илья Ефремович

Мать ребёнка: Протопопова Прасковья Борисова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Праскева Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
писец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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