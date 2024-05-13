Гавриленко Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1968
Рождение ребёнка
11.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавриленко (Сорокина) Валентина Егоровна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавриленко (Сорокина) Валентина Егоровна
Смерть
Неизвестно