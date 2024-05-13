Гавриленко Валерий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриленко Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1968

Жена: Гавриленко (Сорокина) Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
11.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавриленко (Сорокина) Валентина Егоровна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавриленко (Сорокина) Валентина Егоровна

Смерть
Неизвестно

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