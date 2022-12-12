Мастрюкова (Панфилова) Матрона Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Панфилов Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1914
Рождение ребёнка
26.08.1918
Отец ребёнка: Мастрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.01.1921
Сын: Мастрюков Николай Иванович
Отец ребёнка: Мастрюков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1926
Сын: Мастрюков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Мастрюков Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно