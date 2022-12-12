Мастрюкова (Панфилова) Матрона Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастрюкова (Панфилова) Матрона Трофимова

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Место рождения

Кулики, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Панфилов Трофим

Мать: не указана

Кулики, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.05.1914

Муж: Мастрюков Иван Андреевич

Кулики, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.08.1918

Сын: Мастрюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Мастрюков Иван Андреевич

Кулики, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Мастрюков Николай Иванович

Отец ребёнка: Мастрюков Иван Андреевич

Кулики, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1926

Сын: Мастрюков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Мастрюков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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