Klein (Beck) Marjem — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klein (Beck) Marjem

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Kraków, Małopolskie Polska
Рождение ребёнка
18.07.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Похороны
1911
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