Klein (Beck) Marjem
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Kraków, Małopolskie Polska
Рождение ребёнка
18.07.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Похороны
1911