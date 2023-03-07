Петр Денисьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1798
Отец: Дионис Кириллин
Мать: Ефимия Федорова
Бракосочетание
25.01.1822
Жена: Агафья Фадеева
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын Петр Дионисьев 24-х лет венчан Зряковской экономической вотчины деревни Боровой Горы с крестьянской дочерью девицей Агафией Фадеевой первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1823 ст.
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Агафья Фадеева
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Татьяна. Крещена 13-го дня. Восприимниками были той же деревни Трищели... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1826 ст.
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Агафья Фадеева
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянина Козьма Алексеев и... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1828 ст.
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Агафья Фадеева
Рождение ребёнка
20.02.1830 ст.
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Агафья Фадеева
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянин Федор Деонисьев и ... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1831 ст.
Сын: Спиридон Петров
Мать ребёнка: Агафья Фадеева
Осьмого числа Удельного ведомства деревни Трищелинка у крестьянина Петра Дионисиева с женою его Агафиею Фадеевою родился сын. Ему же имя наречено Спиридон Восприимники были той же деревни крестьянин Н... Показать все
Смерть
Неизвестно