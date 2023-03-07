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Петр Денисьев

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Вычислено 1768 г.р.

Жена

Вычислено 1799 г.р.

Дети

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Дионис Кириллин

Мать: Ефимия Федорова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
25.01.1822

Жена: Агафья Фадеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын Петр Дионисьев 24-х лет венчан Зряковской экономической вотчины деревни Боровой Горы с крестьянской дочерью девицей Агафией Фадеевой первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1823 ст.

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Агафья Фадеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Татьяна. Крещена 13-го дня. Восприимниками были той же деревни Трищели... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1826 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Агафья Фадеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянина Козьма Алексеев и... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1828 ст.

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Агафья Фадеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1830 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Агафья Фадеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянин Федор Деонисьев и ... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1831 ст.

Сын: Спиридон Петров

Мать ребёнка: Агафья Фадеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Осьмого числа Удельного ведомства деревни Трищелинка у крестьянина Петра Дионисиева с женою его Агафиею Фадеевою родился сын. Ему же имя наречено Спиридон Восприимники были той же деревни крестьянин Н... Показать все
Смерть
Неизвестно
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