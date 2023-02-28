Мышина (Резвякова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышина (Резвякова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Резвяков Николай Герасимович

Мать: не указана

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1869

Дочь: Марья Осиповна

Отец ребёнка: Мышин Осип Павлов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.06.1871

Сын: Мышин Иван Осипович

Отец ребёнка: Мышин Осип Павлов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.08.1872

Дочь: Марфа Осипова

Отец ребёнка: Мышин Осип Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Осипова

Отец ребёнка: Мышин Осип Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышин Осип Павлов

Смерть
Неизвестно
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