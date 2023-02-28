Мышина (Резвякова) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Резвяков Николай Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1869
Дочь: Марья Осиповна
Отец ребёнка: Мышин Осип Павлов
Рождение ребёнка
18.06.1871
Сын: Мышин Иван Осипович
Отец ребёнка: Мышин Осип Павлов
Рождение ребёнка
?.08.1872
Дочь: Марфа Осипова
Отец ребёнка: Мышин Осип Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Осипова
Отец ребёнка: Мышин Осип Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышин Осип Павлов
Смерть
Неизвестно