Шмелева (Мамыкина) Прасковья Акимовна 21.09.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмелева (Мамыкина) Прасковья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1900

Дата смерти

09.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тетюшское, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1924

Дочь: Савенок (Шмелева) Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Шмелев Матвей Афанасьевич

Тетюшское, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сергеевич (Шмелева) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Шмелев Матвей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шмелев Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Шмелев Матвей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Баранова (Шмелева) Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Шмелев Матвей Афанасьевич

Смерть
09.08.1960

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