Шмелева (Мамыкина) Прасковья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1900
Дата смерти09.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1924
Дочь: Савенок (Шмелева) Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Шмелев Матвей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сергеевич (Шмелева) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Шмелев Матвей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шмелев Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Шмелев Матвей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Баранова (Шмелева) Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Шмелев Матвей Афанасьевич
Смерть
09.08.1960