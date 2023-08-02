Пшеничный Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничный Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

09.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничная (Васильченко) Евдокия

Рождение ребёнка
15.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничная (Васильченко) Евдокия

Рождение ребёнка
20.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничная (Васильченко) Евдокия

Рождение ребёнка
18.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничная (Васильченко) Евдокия

Смерть
09.07.1944
Похороны
Неизвестно
Холодники, Калинковичский район, Гомельская область

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