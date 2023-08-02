Пшеничный Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти09.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1932
Рождение ребёнка
15.09.1934
Рождение ребёнка
20.10.1937
Рождение ребёнка
18.01.1942
Смерть
09.07.1944
Похороны
Неизвестно
Холодники, Калинковичский район, Гомельская область