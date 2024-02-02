Воронина Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Василий
Рождение ребёнка
18.04.1874
Отец ребёнка: Воронин Марк Гаврилов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Рождение ребёнка
08.01.1883
Дочь: Прончева Татьяна Марковна
Отец ребёнка: Воронин Марк Гаврилов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
11.11.1885
Отец ребёнка: Воронин Марк Гаврилов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Смерть
Неизвестно
Чепелево, Стремиловское, Московская область, Россия