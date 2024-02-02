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Воронина Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1874

Сын: Воронин Георгий Марков

Отец ребёнка: Воронин Марк Гаврилов

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Рождение ребёнка
08.01.1883

Дочь: Прончева Татьяна Марковна

Отец ребёнка: Воронин Марк Гаврилов

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
11.11.1885

Сын: Воронин Иван Маркович

Отец ребёнка: Воронин Марк Гаврилов

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Смерть
Неизвестно
Чепелево, Стремиловское, Московская область, Россия
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