Пустовалов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустовалова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Пустовалова Евгения Викторовна
Рождение ребёнка
19.11.1941
Сын: Пустовалов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пустовалова Евгения Викторовна
Смерть
Неизвестно