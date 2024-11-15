Андреева Елизавета 17.04.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреева Елизавета

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.04.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1851 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1888 ст.

Отец: Агафаподов Андрей

Мать: Кириллова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Крещение
19.04.1888 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестная Мария Андреева
Рождение ребёнка
26.12.1905 ст.

Сын: Афиногенов Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Афиногенова Александра

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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