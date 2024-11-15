Андреева Елизавета
Место рождения
Дата рождения17.04.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1888 ст.
Отец: Агафаподов Андрей
Мать: Кириллова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Крещение
19.04.1888 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестная Мария Андреева
Рождение ребёнка
26.12.1905 ст.
Сын: Афиногенов Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Афиногенова Александра
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности