Суровцова (Каменская) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Каменский Александр Васильевич
Мать: не указана
Дочь священника Воскресенской Старо-Тотемской церкви Тотемского уезда Александра Васильева Каменского.
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
27.05.1862 ст.
Сын: Суровцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Иванович
Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Родители: приходский священник Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда Иоанн Иоаннов Суровцов и жена его Александра Александрова. Восприемники: приходский дьячок Василий Александров Упадышев и ж... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1869 ст.
Сын: Суровцов Василий Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Иванович
Сын священника Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ивановская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Орнацкая Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Иванович
Смерть
После 1911