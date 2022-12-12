Суровцова (Каменская) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Каменская) Александра Александровна

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Место рождения

Медведево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Каменский Александр Васильевич

Мать: не указана

Медведево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника Воскресенской Старо-Тотемской церкви Тотемского уезда Александра Васильева Каменского.
Бракосочетание
1860

Муж: Суровцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1862 ст.

Сын: Суровцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Иванович

Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Родители: приходский священник Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда Иоанн Иоаннов Суровцов и жена его Александра Александрова. Восприемники: приходский дьячок Василий Александров Упадышев и ж... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1869 ст.

Сын: Суровцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Иванович

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ивановская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Иванович

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Орнацкая Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Иванович

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1911
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