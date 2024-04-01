Гилев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1918
Дата смерти21.07.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1918
Отец: Гилев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гилева (Гилева) Ксения Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Гилева) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Гилева (Гилева) Ксения Петровна
Рождение ребёнка
?.08.1954
Мать ребёнка: Гилева (Гилева) Ксения Петровна
Смерть
21.07.1982