Гилев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилев Василий Иванович

Гилев Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1918

Дата смерти

21.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1918

Отец: Гилев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гилева (Гилева) Ксения Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Гилева) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Гилева (Гилева) Ксения Петровна

Рождение ребёнка
?.08.1954

Сын: Гилев Борис Васильевич

Мать ребёнка: Гилева (Гилева) Ксения Петровна

Смерть
21.07.1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.