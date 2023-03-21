Барышников Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышников Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышникова Екатерина

Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район
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