Дунюшкин Иван Иванович
Место рожденияНовогуровка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дунюшкин Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дунюшкина (Гаврилова) Валентина Семеновна
Смерть
Неизвестно