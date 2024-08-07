Дунюшкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунюшкин Иван Иванович

Место рождения

Новогуровка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дунюшкин Иван Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунюшкина (Гаврилова) Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
11.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунюшкина (Гаврилова) Валентина Семеновна

Смерть
Неизвестно

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