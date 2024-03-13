Зыков Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1983

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1983

Отец: Зыков Николай Николаевич

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константиновна

Мать ребёнка: (Зыкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зыкова) Мария

Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Зыкова) Мария

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

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