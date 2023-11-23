Марина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Македон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Виноградов Иоанн Андреевич (1812 — 1856) Родился в семье дьячка села Ставотина Ярославского уезда Андрея Федоровича. В 1834 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 26 се... Показать все
Смерть
Неизвестно