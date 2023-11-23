Марина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Фёдоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Рождение ребёнка
1809

Сын: Македон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Рождение ребёнка
1812

Сын: Виноградов Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Виноградов Иоанн Андреевич (1812 — 1856) Родился в семье дьячка села Ставотина Ярославского уезда Андрея Федоровича. В 1834 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 26 се... Показать все
Смерть
Неизвестно

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