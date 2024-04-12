(Тышлек) Мелания Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1904
Дата смерти23.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Похороны
24.12.1304
Рождение
17.03.1904
Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Мать: Тышлек Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-8,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
18.03.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-8,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Георгия Тохтамышева сын - Николай и жена его - Александра Феофановна
Смерть
23.12.1904
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-73,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-10,