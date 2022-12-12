Голубкова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Голубков Николай Дмитриевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Голубков Николай Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
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