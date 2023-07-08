Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889 ст.
Дата смерти19.11.1891 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: Захар Емельянович
Мать: ЖенаЗахараЕмельяновича
Смерть
19.11.1891 ст.
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 19.11.1891 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянский сын Иван Захарович 2 Шеровичи, Руднянской вол. отец крестьянин Захар Емельянович Ф.48 Оп.3 Д.375 об 707