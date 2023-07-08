Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

19.11.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Захар Емельянович

Мать: ЖенаЗахараЕмельяновича

Смерть
19.11.1891 ст.
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 19.11.1891 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянский сын Иван Захарович 2 Шеровичи, Руднянской вол. отец крестьянин Захар Емельянович Ф.48 Оп.3 Д.375 об 707
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